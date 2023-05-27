Президент «Урала» дал оценку концовке сезона

В субботу «Урал» разгромил на выезде «Химки» со счётом 3:0. Этот результат позволил команде из Екатеринбурга обеспечить себе место в Премьер-лиге на следующий сезон. После игры комментарий дал Григорий Иванов, занимающий должность президента «Урала». Он дал оценку концовке сезона.

«Концовка сезона хорошая. Хотелось бы и кубок выиграть, но что тут поделаешь. Видимо, сегодня победа была нам нужна больше, чем «Химкам». Они тоже старались, но у нас было больше мотивации, да и мастеровитее наши ребята», - сказал Иванов, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Иванов отметил, что в клубе пока не строят трансферных планов. В то же время президент «Урала» сообщил, что костяк команды будет сохранён.

В последнем туре «Урал» будет играть против «Сочи» на своём поле.