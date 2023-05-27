«Урал» сохранил место в РПЛ

В субботу «Урал» порадовал армию своих болельщиков гостевой победой над «Химками» со счётом 3:0. Набрав три очка, команда Виктора Ганчаренко гарантировала себе место в Премьер-лиге России на следующий сезон.

«Факел», который занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне стыковых игр, может догнать «Урал» по очкам. Но в таком случае команда из Екатеринбурга окажется выше по личным встречам (победа 2:0 дома, ничья 0:0 на выезде).

В заключительном туре чемпионата России «Урал» будет принимать «Сочи». Игра пройдёт в следующую субботу, 3 июня.