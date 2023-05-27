Ганчаренко: «Мы эту неделю очень хорошо провели, эмоционально и физически восстановились»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- Исходя из последних результатов «Крыльев Советов», осечек больше допускать нельзя. Это команду больше напрягает или концентрирует?

- Сейчас посмотрим. Мы эту неделю очень хорошо провели, эмоционально и физически восстановились, поэтому посмотрим. Ребята хорошо заряжены.

- С точки зрения схемы сегодня очень любопытно. Если мы правильно проанализировали, три центральных защитника. Если да, то почему?

- Сейчас все схемы должны быть гибкие, гибридные. Исходя из того, что мы можешь атаковать одной схемой, обороняться другой схемой. Также есть какие-то нюансы у соперника, поэтому сейчас о схемах говорить не имеет большого значения.

- С точки зрения травмированных, по-прежнему Эмерсона и Влута нет в заявке.

- Да, Влут, к сожалению, выбыл и выбыл надолго. Но и Эмерсона сегодня нет. Но это не имеет большого значения, потому что в любом случае есть игроки стартового состава и замены.