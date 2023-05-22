Талалаев – первый тренер в истории чемпионатов России, команды которого трижды вылетали

Наставник «Химок» Андрей Талалаев установил своеобразный антирекорд. Он стал первым тренером в истории, команды которого покидали элиту российского футбола три раза.

Первый вылет команды Талалаева случился в далёком сезоне-2013/14, тогда это была нижегородская «Волга». Второй – в сезоне-2019/20, тогда РПЛ покинули самарские «Крылья Советов», которыми специалист руководил.

Что ещё любопытно, так это то, что в текущем сезоне вылетели напрямую из РПЛ два клуба, которые возглавлял специалист на разных отрезках сезона. Это московское «Торпедо» и «Химки» соответственно. «Автозаводцев» Талалаев, напомним, покинул в конце марта.

В руководстве «Химок» заявили о кредите доверия к Талалаеву