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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев – первый тренер в истории чемпионатов России, команды которого трижды вылетали

22 Мая 2023 • 23:48 Комментировать
Химки
...
Урал
27.05 14:00

Наставник «Химок» Андрей Талалаев установил своеобразный антирекорд. Он стал первым тренером в истории, команды которого покидали элиту российского футбола три раза.

Первый вылет команды Талалаева случился в далёком сезоне-2013/14, тогда это была нижегородская «Волга». Второй – в сезоне-2019/20, тогда РПЛ покинули самарские «Крылья Советов», которыми специалист руководил.

Что ещё любопытно, так это то, что в текущем сезоне вылетели напрямую из РПЛ два клуба, которые возглавлял специалист на разных отрезках сезона. Это московское «Торпедо» и «Химки» соответственно. «Автозаводцев» Талалаев, напомним, покинул в конце марта.

В руководстве «Химок» заявили о кредите доверия к Талалаеву

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Крылья Советов Химки Андрей Талалаев Волга Нижний Новгород
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