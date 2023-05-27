Ганчаренко: «Нервозно чувствовали себя вплоть до того, как счёт стал 3:0»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Химками» (3:0).

- Было понятно в первом тайме, что волнение уже можно отпускать, или все-таки до последнего была настороженность?

- Да нет, конечно, мы в любом случае понимали, что внизу там достаточно напряженная борьба, и нервозно чувствовали себя вплоть до того, как счет стал 3:0. Мы понимали, наверное, что от «Химок» можно ожидать чего угодно в том плане, что они могут раскрепощенно сыграть, могут в три или четыре защитника, есть разные схемы. Нам важно было, чтобы они в игру не возвращались, держать игру под контролем, что, в принципе, мы и сделали. При этом поздравим команду с победой. Я считаю, что мы очень хорошо провели сезон в целом. У нас были какие-то взлеты и падения. Но характер команды был виден на поверхности всегда.

- Вы как будто немного подводите итоги? Уже есть ощущение, что всё будет в порядке, и вы останетесь?

- Чисто математически, уже, наверное, да.

- Если говорить про трех центральных защитников и гибридную схему, про которую вы сказали. Как сегодня ее оцените?

- У нас есть Мамин, которого можно по-разному использовать, плюс есть Бевеев, который тоже может по-разному действовать. Где-то широко играть, где-то внутрь заходить. Понятно то, что мы перед игрой говорили, что сейчас футбол достаточно гибридный, и схемы… мы атакуем по одной схеме, а обороняемся по другой.

- Про атаку сегодня. Егорычев и Юшин сегодня здорово играли. Трех голевых передач не было в 125 матчах до этого, а сегодня три в одном матче.

- Бывает такое. Еще раз скажу, что соперник был немотивирован. Наверное, если бы мы более агрессивно пошли вперед в атаку, то больше моментов бы создали. Наверное, правильно мы держали мяч, потому что не было таких замен, чтобы ускорить игру в центре поля, это группа атаки. Поэтому мы правильно сосредоточились на контроле мяча.

- Сегодня немного в тени был Бикфалви. Мы видели, что у него чуть ли не все колено в тейпах. Это тоже результат каких-то болячек?

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- Он пропустил у нас несколько тренировок. Мы не были уверены вплоть до сегодняшнего дня, что он сможет играть. Но у него есть характер, он понимает важность матчей и вышел на уколах.