Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко: «Нервозно чувствовали себя вплоть до того, как счёт стал 3:0»

27 Мая 2023 • 16:08 Комментировать
Химки
0:3
Урал
окончен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Химками» (3:0).

- Было понятно в первом тайме, что волнение уже можно отпускать, или все-таки до последнего была настороженность?

- Да нет, конечно, мы в любом случае понимали, что внизу там достаточно напряженная борьба, и нервозно чувствовали себя вплоть до того, как счет стал 3:0. Мы понимали, наверное, что от «Химок» можно ожидать чего угодно в том плане, что они могут раскрепощенно сыграть, могут в три или четыре защитника, есть разные схемы. Нам важно было, чтобы они в игру не возвращались, держать игру под контролем, что, в принципе, мы и сделали. При этом поздравим команду с победой. Я считаю, что мы очень хорошо провели сезон в целом. У нас были какие-то взлеты и падения. Но характер команды был виден на поверхности всегда.

- Вы как будто немного подводите итоги? Уже есть ощущение, что всё будет в порядке, и вы останетесь?

- Чисто математически, уже, наверное, да.

- Если говорить про трех центральных защитников и гибридную схему, про которую вы сказали. Как сегодня ее оцените?

- У нас есть Мамин, которого можно по-разному использовать, плюс есть Бевеев, который тоже может по-разному действовать. Где-то широко играть, где-то внутрь заходить. Понятно то, что мы перед игрой говорили, что сейчас футбол достаточно гибридный, и схемы… мы атакуем по одной схеме, а обороняемся по другой.

- Про атаку сегодня. Егорычев и Юшин сегодня здорово играли. Трех голевых передач не было в 125 матчах до этого, а сегодня три в одном матче.

- Бывает такое. Еще раз скажу, что соперник был немотивирован. Наверное, если бы мы более агрессивно пошли вперед в атаку, то больше моментов бы создали. Наверное, правильно мы держали мяч, потому что не было таких замен, чтобы ускорить игру в центре поля, это группа атаки. Поэтому мы правильно сосредоточились на контроле мяча.

- Сегодня немного в тени был Бикфалви. Мы видели, что у него чуть ли не все колено в тейпах. Это тоже результат каких-то болячек?

Реклама


- Он пропустил у нас несколько тренировок. Мы не были уверены вплоть до сегодняшнего дня, что он сможет играть. Но у него есть характер, он понимает важность матчей и вышел на уколах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Химки Химки
Урал Урал
0
3
2.60 3.70 2.60
Видео
11 мин
Торпедо Москва Торпедо Москва
Оренбург Оренбург
0
0
3.60 4.00 1.94
Видео
27.05.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.95 3.70 2.32
Видео
27.05.23 в 19:00
Сочи Сочи
Зенит Зенит
3.05 3.80 2.23
Видео
28.05.23 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
1.38 5.20 8.20
Видео
28.05.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.60 2.65
Видео
28.05.23 в 16:30
Факел Факел
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.45 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Мая
16:39 · Россия. Премьер-лига
Мирзов покинет «Химки» по окончании сезона
16:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Вендела высказался о возможном переходе игрока в «Рому»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев: «Урал» сразу понял, что «Химки» не смогут навязать им борьбу
16:28 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «ЦСКА не фаворит матча с «Краснодаром» эксклюзив
16:23 · Россия. Премьер-лига
Клотет - о Лебеденко: «Я таких футболистов ещё не видел»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Радимов - о Соболеве: Четыре матча дисквалификации для него — это мало
16:19 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Когда мне что-то не понравится, буду делать замены и после 20 минут»
16:15 · Россия. Премьер-лига
«Урал» сохранил место в РПЛ
16:14 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» объявило о продлении контракта с 40-летним Лебеденко
16:13 · Россия. Премьер-лига
Юшин: «У нас не было этого камня, мы вышли и уверенно сделали свою работу»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Урала» в матче с «Химками» сфолили всего четыре раза
16:08 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Нервозно чувствовали себя вплоть до того, как счёт стал 3:0»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Силкин не считает, что «Локомотив» намного сильнее «Динамо»
16:03 · Россия. Премьер-лига
«Химки» – на первом месте в сезоне РПЛ по числу разгромных поражений
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Все новости
Рекомендуем