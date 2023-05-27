Гендиректор «Химок» нашёл позитивный момент после 0:3 от «Урала»

Николай Оленев, который занимает должность генерального директора «Химок», дал комментарий после поражения 0:3 от «Урала».

По словам Оленева эта игра для соперника «Химок» была более важна в турнирном плане. Как известно, «Урал» за счёт набора трёх очков обеспечил себе место в Премьер-лиге на следующий сезон, а «Химки» ещё раньше потеряли возможность сохранить прописку.

Оленев нашёл и положительный момент после крупного поражения.

«Из положительного - сегодня в составе дебютировал Сергей Горшков - игрок нашей молодёжной команды. Работа с молодыми футболистами будет продолжена, чтобы как можно больше игроков нашей клубной академии могли быть в обойме главной команды», - сказал Оленев, чьи слова приводит ТАСС.