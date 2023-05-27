Талалаев - о поражении от «Урала»: «Результат заслуженный»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о разгромном поражении от «Урала» (0:3) в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что те игроки которые получили шанс проявить себя, воспользовались им по-разному.

Есть команды, которые позволяют допускать ошибки, а есть те, которые этого делать не дают, и «Урал» — такая команда. Так что результат заслуженный», -приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, что «Химки» в следующем сезоне будут выступать в Первой лиге.

В последнем туре команду Талалаева ожидает игра против «Пари НН», который возглавляет экс-наставник «Химок» Сергей Юран.