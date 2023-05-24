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Григорий Иванов заявил, что в «Урале» планируют продлить аренду Помазуна

24 Мая 2023 • 23:24 Комментировать
Химки
...
Урал
27.05 14:00

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что уральский клуб планирует вновь продлить аренду голкипера Ильи Помазуна. Таким образом, воспитанник ЦСКА будет защищать ворота уральцев третий сезон подряд, если такое случится.

«В ЦСКА, думаю, не видят смысла, чтобы Илья сидел на скамейке. Ему надо играть и в «Урале» у него хорошая практика, его всё устраивает у нас. После сезона будем обсуждать продление аренды», - заявил Иванов «РИА Новости».

Отметим, что действующий контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2026/27. 26-летний Помазун выступает в «Урале» с лета 2021 года.

Чанов – о Помазуне: «Ему просто необходимо продолжать играть в таком возрасте»

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Григорий Иванов Илья Помазун
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ХИМКИ УРАЛ
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