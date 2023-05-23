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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Летом уехать играть в Европу могли бы Сафонов, Джикия и Дивеев, но этого не будет»

23 Мая 2023 • 09:20 Комментировать
Химки
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Урал
27.05 14:00

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал игроков РПЛ, которые могли бы ближайшим летом переехать в Европу.

По мнению ветерана, в чемпионате России сейчас не так много российских игроков, которые соответствуют европейскому уровню. Однако некоторые футболисты, как считает Кавазашвили, могли бы выступать за рубежом, но только в командах из середины турнирной таблицы.  

«Этим летом уехать играть в Европу могли бы Сафонов, Джикия и Дивеев, но из-за санкций этого не будет. Их национальность тоже играет роль», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, что на сегодняшний день наиболее известными представителями российского футбола в европейских чемпионатах являются Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Торино»). Также за рубежом выступает полузащитник Магомед Оздоев, представляющий турецкий «Фатих Карагюмрюк».   

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Георгий Джикия Матвей Сафонов Игорь Дивеев
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