В руководстве «Химок» заявили о кредите доверия к Талалаеву

Гендиректор подмосковных «Химок» Николай Оленев заявил, что верит в Андрея Талалаева и его способность вернуть команду в элитный дивизион российского футбола по итогам следующего сезона.

«Наш тренерский штаб во главе с Андреем Талалаевым в состоянии вернуть команду в Премьер-лигу уже в следующем году. Наберемся сил, опыта, окрепнем», - цитирует Оленёва Sport24.

Как добавил функционер, смысла рассуждать о том, почему вылет случился, уже нет.

«Каждый сезон РПЛ обновляется, в следующем сезоне Премьер-лига будет без «Химок», это футбол», - заключил Оленев.

В двух оставшихся турах чемпионата России химчане сыграют с «Уралом» и «Пари НН».

«Химки» вслед за «Торпедо» официально покинули РПЛ