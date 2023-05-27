Егорычев сделал три голевые передачи, а «Урал» разгромил «Химки» на выезде

«Урал» и «Химки» схлестнулись в рамках чемпионата России. Матч 29-го тура РПЛ состоялся 27 мая на стадионе «Арена Химки».

«Химки» по итогам прошлого тура покинули РПЛ и могут уже получать удовольствие от футбола, думаю о следующем сезоне в первой лиге. «Урал» же хочет этой участи избежать – «шмелям» грозили стыковые матчи, а победа над подмосковной командой исключала даже математическую возможность такой участи.

Виктор Ганчаренко на «Арене Химки» решил сыграть в три защитника, чем немного удивил зрителей. Команда тоже не сразу встала на рельсы, долгое время «Урал» и «Химки» притирались друг к другу и новым сочетанием. Ничего на поле ровным счётом не происходило, как в середине тайма громыхнул Юшин. Первый момент 45-минутки завершился голевым ударом. Егорычев сделал разрезающий пас в штрафную площадь, там Юшин развернул Голубовича и неотразимо пальнул – 0:1.

«Урал» решил задачу с голом и принялся спокойно мяч катать, гости совсем не форсировали события. «Химки» тоже не вели себя активно, что не понравилось Талалеву, сделавшему быструю замену – вместо Бикела вышел Котев. Но это не помогло, потому что Егорычев опять отметился ассистом, обыграв Гулиева с Античем и прострелив. А Александр Юшин опять отметился голом, замкнув передач партнёра – 0:2.

Следом мог и разгром оформлять Эрик Бикфалви, после передачи всё того же Юшина оказавшийся с глазу на глаз с Митрюшкиным. Мощно пробил капитан «Урала», но голкипером отразил мяч корпусом. Тогда «Химки» отбились, но на исходе часа игры разгром всё-таки случился. Андрей Егорычев сделал третью голевую передачу, на сей раз запустив в штрафную площадь Мишкича. Даниэль метров с 10 пробил мощно, прошив Митрюшкина – 0:3.

В концовке ещё и на четвёртый гол заходил «Урал», смотревшийся намного лучше. Но Железнов, поймавший мяч на ногу после наброса Гогличидзе, пробил на силу, не попав в створ с пяти метров. Трёх голов и ассистентского хет-трика Егорычева хватило «Уралу» для уверенной победы. Падение в зону стыковых матчей для «шмелей» теперь выглядит чем-то нереальным.