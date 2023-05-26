Талалаев похоронил два клуба — Канчельскис

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах «Химок» после вылета в Первую лигу.

«В «Химках» считают, что у них нет конкурентов в Первой лиге? Они много чего говорят. Посмотрим, как будет на деле. Это сложная и тяжелая лига. Талалаеву придется справиться. Он «похоронил» сначала «Торпедо», а потом и «Химки». Он обязан вернуться в РПЛ», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

После 28 туров «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. Подмосковный клуб досрочно вылетел из элитного дивизиона, потеряв математические шансы на спасение.