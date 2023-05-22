Червиченко: «Юран по-пацански отомстил «Химкам»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал главное событие сегодняшнего вечера в РПЛ – официальный вылет «Химок» в первую лигу. Но оно не произошло бы просто так, вмешался бывший тренер химчан Сергей Юран, ныне возглавляющий «Пари НН» с 14 места турнирной таблицы Премьер-лиги. Нижегородцы под его руководством безжалостно разгромили «Сочи» дома 4:0, оторвавшись от «Химок» на 15-м месте на восемь не отыгрываемых за два тура очков.

«В принципе по-пацански отомстил бывшему клубу, да. А если взять его статистику его работы с «Химками», то они, наверное, и не вылетели бы сегодня. В итоге победой «Нижнего» Юран отправил «Химки» в Первую лигу», - цитирует Червиченко Rusfootball.

Напомним, прошлым летом руководство «Химок» при странных обстоятельствах уволило Юрана с поста главного тренера команды.