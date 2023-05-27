«Урал» открыл счёт в матче с «Химками»

Стартовал предпоследний тур Премьер-лиги сезона 2022/23 матчем в Химках, где команда Андрея Талалаева принимает «Урал». Половину стартового тайма команды провели без голевых ударов, и в итоге счёт был открыт. Прошла атака по правому краю поля, Андрей Егорычев вывел на удар партнера проникающим пасом, и Александр Юшин поразил цель, здорово развернувшись и направив мяч в дальнюю девятку.

В турнирной таблице «Урал» на шесть очков отдаляется от зоны стыковых матчей. Его соперник - предпоследний. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.