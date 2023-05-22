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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев не покинет «Химки» после вылета в Первую лигу

22 Мая 2023 • 22:01 Комментировать
Химки
...
Урал
27.05 14:00

Сегодня вечером из-за разгромной победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) подмосковные «Химки» официально покинули РПЛ. Главный тренер химчан Андрей Талалаев прокомментировал своё будущее теперь уже в клубе Первой лиги.

«Я останусь, у меня долгосрочный контракт, соглашение с клубом действует три года, плюс ещё два. Грустно это всё? Зато интересно», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Талалаев стал в апреле уже пятым главным тренером «Химок» в текущем сезоне. Выступала подмосковная команда в элитном дивизионе на протяжении трёх последних сезонов – с лета 2020 года.

Неделей ранее РПЛ покинуло столичное «Торпедо», а вышли в Премьер-лигу официально в минувшие выходные «Балтика» и «Рубин».

«Химки» вслед за «Торпедо» официально покинули РПЛ

 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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