Талалаев не покинет «Химки» после вылета в Первую лигу

Сегодня вечером из-за разгромной победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) подмосковные «Химки» официально покинули РПЛ. Главный тренер химчан Андрей Талалаев прокомментировал своё будущее теперь уже в клубе Первой лиги.

«Я останусь, у меня долгосрочный контракт, соглашение с клубом действует три года, плюс ещё два. Грустно это всё? Зато интересно», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Талалаев стал в апреле уже пятым главным тренером «Химок» в текущем сезоне. Выступала подмосковная команда в элитном дивизионе на протяжении трёх последних сезонов – с лета 2020 года.

Неделей ранее РПЛ покинуло столичное «Торпедо», а вышли в Премьер-лигу официально в минувшие выходные «Балтика» и «Рубин».

«Химки» вслед за «Торпедо» официально покинули РПЛ