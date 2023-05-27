Полузащитник «Урала» Егорычев высказался о своём будущем

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался о своём будущем в составе уральского клуба.

«Еще не знаю, посмотрим. Мы ведем переговоры [о продлении] и думаю, все сложится хорошо», - приводит слова футболиста Sport24.

Контракт 30-летнего футболиста с «Уралом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне центральный полузащитник принял участие в 31 игре во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее он выступал за футбольные клубы «Носта» и «Атом», а к «Уралу» присоединился в 2018 году.