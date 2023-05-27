Президент «Урала» Иванов: «Даже когда мы шли на последнем месте, был уверен, что мы выберемся»

«Урал» разгромил «Химки» (3:0) и гарантировал себе место в Премьер-лиге России на следующий сезон. По словам Григория Иванова, занимающего должность президента екатеринбургского клуба, перед игрой он не думал о возможном попадании в «стыки».

«Нет, никаких мыслей не было. Всегда был уверен в нашей команде! Даже когда мы шли на последнем месте, был уверен, что мы выберемся. Всегда верил в своих ребят», - сказал Иванов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В последнем матче сезона «Урал» 3 июня сыграет против «Сочи» на своём поле. Команда Виктора Ганчаренко не будет иметь турнирной мотивации и сможет получать удовольствие от футбола.