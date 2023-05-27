Новосельцев: «Урал» сразу понял, что «Химки» не смогут навязать им борьбу

Экс-футболист «Зенита» Иван Новосельцев прокомментировал крупное поражение «Химок» от «Урала» (0:3) в 29-м туре чемпионата России.

«Плохой сезон у «Химок» в целом. Гулиев сказал как есть: команда разобранная, идет пертурбация, непонятно, кто будет в следующем году в Первой лиге. «Урал» быстро понял, что «Химки» не навяжут им борьбу», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

После 29 игр «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. «Химки» располагаются на предпоследней строчке, имея в активе 18 баллов.

Добавим, что после победы над «красно-черными» екатеринбургский клуб гарантировал себе место в РПЛ в следующем сезоне.