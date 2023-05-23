Садыгов заявил, что у «Химок» не будет конкурентов в Первой лиге

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов с оптимизмом смотрит на возвращение химкинского клуба в элиту российского футбола через один сезон.

«В Первой лиге конкурентов у нас не будет, мы будем вне конкуренции, так как с нашим бюджетом мы будем обязаны вернуться в РПЛ», - заявил Садыгов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что «Химкам» было суждено покинуть РПЛ из-за вчерашнего разгрома «Сочи» в исполнении «Пари НН» (4:0). Отставание от 14 места подмосковный клуб за два оставшихся тура чемпионата России отыграть будет не в состоянии.

Помимо химчан Премьер-лигу покинуло и столичное «Торпедо».

Ранее Садыгов прокомментировал прошлогоднее увольнение Сергея Юрана.