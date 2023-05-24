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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гулиев: «Приход Талалаева пошёл «Химкам» на пользу»

24 Мая 2023 • 15:11 Комментировать
Химки
...
Урал
27.05 14:00

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев поделился впечатлениями от работы под руководством Андрея Талалаева, возглавившего команду в апреле нынешнего года.

По мнению футболиста, приход Талалаева пошёл «Химкам» на пользу. Гулиев отметил, что игроки изначально понимали, какие требования будет предъявлять к ним 50-летний специалист, однако для адаптации было слишком мало времени.

«Всем нужно время на адаптацию. У нас этого времени не было. В любом случае перестановка пошла на пользу. Мы стали набирать больше очков, но их не хватило», — цитирует Гулиева «Матч ТВ».

Отметим, что «Химки», набравшие 18 очков в 28 турах РПЛ, лишились шансов сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола. До конца турнира, командам осталось провести ещё по два матча.   

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев Аяз Гулиев
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ХИМКИ УРАЛ
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