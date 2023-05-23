Инвестор «Химок» прокомментировал увольнение Юрана

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал расторжение контракта с прежним главным тренером команды Сергеем Юраном прошлым летом.

Он отметил, что не сожалеет о прекращении сотрудничества со специалистом.

«Если хотите услышать мое мнение, то посмотрите, кого он тренировал. Какой у него опыт?» – заявил инвестор в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Также Туфан Садыгов добавил, что Юран «всегда приходил на готовое», но пожелал ему удачи.

В ходе текущего сезона руководство подмосковной команды было доверено пяти тренерам: Сергею Юрану, Николаю Писареву, Спартаку Гогниеву и Ринату Билялетдинову (и.о.). С начала апреля «Химки» тренирует Андрей Талалаев.