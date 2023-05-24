Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» намерены сохранить четырёх игроков после вылета в Первую лигу

24 Мая 2023 • 10:24 Комментировать
Химки
...
Урал
27.05 14:00

«Химки» надеются, что смогут сохранить в команде целый ряд важных для себя футболистов, несмотря на вылет в Первую лигу.

По информации Metaratings, главный тренер «Химок» Андрей Талалаев хочет продолжить работу с Виталием Гудиевым, Бутта Магомедовым, Александром Руденко и Львом Скворцовым. При этом отмечается, что подмосковный клуб могут покинуть многие легионеры, а также Ризуан Мирзов и Джамбулат Дулаев.

После 28 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. До конца сезона командам осталось провести по две игры. Свой ближайший матч «красно-чёрные» проведут 27 мая против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Виталий Гудиев Александр Руденко Бутта Магомедов Лев Скворцов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
11:08 · Россия. Премьер-лига
Гулиев — об оставшихся матчах «Химок»: «Нельзя опускать руки и ничего не делать»
11:02 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Нужно обязательно отменять красную карточку Роши»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Гулиев — о вылете «Химок» в Первую лигу: «Мы делали недопустимые вещи на поле»
10:53 · Россия. Премьер-лига
РФС проверил судью Галимова на полиграфе
10:46 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Шесть матчей дисквалификации для Соболева - перебор, он же не спустил штаны» 1
10:42 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Зенит» не опустится ниже своего уровня даже в случае ухода лидеров» 2
10:30 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Вывести Соболева из себя - установка Федотова» 1
10:24 · Россия. Премьер-лига
«Химки» намерены сохранить четырёх игроков после вылета в Первую лигу
10:12 · Россия. Премьер-лига
Бразильский клуб хочет переманить Клаудиньо
10:04 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Кайо пропустит остаток сезона
09:51 · Россия. Премьер-лига
Джигурда оценил жест Соболева в дерби с ЦСКА 3
08:25 · Россия. Премьер-лига
Радимов предложил жёсткое наказание для Соболева 1
08:11 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Соболев понял свою ошибку, не убивайте его»
08:05 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» решил продать легионера эксклюзив
07:52 · Россия. Премьер-лига
Промес – легенда и лучший бомбардир «Спартака» в чемпионате России
Все новости
Рекомендуем