«Химки» намерены сохранить четырёх игроков после вылета в Первую лигу

«Химки» надеются, что смогут сохранить в команде целый ряд важных для себя футболистов, несмотря на вылет в Первую лигу.

По информации Metaratings, главный тренер «Химок» Андрей Талалаев хочет продолжить работу с Виталием Гудиевым, Бутта Магомедовым, Александром Руденко и Львом Скворцовым. При этом отмечается, что подмосковный клуб могут покинуть многие легионеры, а также Ризуан Мирзов и Джамбулат Дулаев.

После 28 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. До конца сезона командам осталось провести по две игры. Свой ближайший матч «красно-чёрные» проведут 27 мая против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.