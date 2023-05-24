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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гулиев — о вылете «Химок» в Первую лигу: «Мы делали недопустимые вещи на поле»

24 Мая 2023 • 10:54 Комментировать
Химки
...
Урал
27.05 14:00

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев поделился мнением о вылете своей команды в Первую лигу.

Напомним, после 28 туров РПЛ «красно-чёрные» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. За два тура до конца сезона отставание «Химок» от 14-й строчки, позволяющей принять участие в стыковых матчах, составляет восемь очков.

Гулиев заявил, что ни один футболист не хочет оказаться в Первой лиге, объяснив вылет «Химок» большим количеством необязательных ошибок.

«Мы делали недопустимые вещи на поле. Пропускать глупые мячи и забивать при этом больше — мало кому в мире удаётся», — приводит слова Гулиева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний Гулиев провёл за «Химки» 20 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Аяз Гулиев
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ХИМКИ УРАЛ
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