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Форвард «Химок» рассказал, что изменилось в клубе после прихода Талалаева

23 Мая 2023 • 19:00 Комментировать
Химки
...
Урал
27.05 14:00

Нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов оценил работу Андрея Талалаева в команде. Напомним, что специалист возглавил химчан лишь в апреле.

«Мы пропустили пять голов от «Локомотива», три от «Ахмата», но Андрей Викторович наладил игру в нашей обороне. Например, в матчах с «Динамо» и «Спартаком» нам удалось сыграть очень хорошо, в остальных матчах нам где-то не везло, где-то не подстроились под указания тренера», - заявил Долгов порталу Metaratings.

Вчера «Химки» официально вылетели в Первую лигу. Это произошло из-за разгромной победы «Пари НН» дома над «Сочи» (4:0). Нижегородцы стали недосягаемы для команды Талалаева в турнирной таблице Премьер-лиги за два тура до финиша сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев Александр Долгов
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ХИМКИ УРАЛ
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