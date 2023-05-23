Форвард «Химок» рассказал, что изменилось в клубе после прихода Талалаева

Нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов оценил работу Андрея Талалаева в команде. Напомним, что специалист возглавил химчан лишь в апреле.

«Мы пропустили пять голов от «Локомотива», три от «Ахмата», но Андрей Викторович наладил игру в нашей обороне. Например, в матчах с «Динамо» и «Спартаком» нам удалось сыграть очень хорошо, в остальных матчах нам где-то не везло, где-то не подстроились под указания тренера», - заявил Долгов порталу Metaratings.

Вчера «Химки» официально вылетели в Первую лигу. Это произошло из-за разгромной победы «Пари НН» дома над «Сочи» (4:0). Нижегородцы стали недосягаемы для команды Талалаева в турнирной таблице Премьер-лиги за два тура до финиша сезона.