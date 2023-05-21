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Талалаев — о поражении «Химок» в матче с «Ахматом»: «Встречались команды разного уровня»

21 Мая 2023 • 09:34 Комментировать
Ахмат
3:0
Химки
окончен

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды от «Ахмата» (0:3) в матче 28-го тура РПЛ.

По мнению специалиста, команда из Грозного одержала заслуженную победу, так как на сегодняшний день она по всем показателям превосходит химчан. Также Талалаев подчеркнул, что его подопечным необходимо изменить психологию и научиться играть до самой последней минуты.

«Встречались команды, на мой взгляд, разного уровня. Обидно, что не смогли на запредельном желании совершить невозможное, сохранять концентрацию достаточно долго. Похожий рисунок был на матче с «Локомотивом», то есть мы играем какое-то время, а когда становится тяжело, у ребят опускаются руки», — цитирует Талалаева официальный сайт подмосковного клуба.

После 28 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. До конца сезона команде Талалаева осталось провести две игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев Ахмат
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