Владимир Габулов: «Очевидно, в «Химках» всё шло к вылету»

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал вылет подмосковной команды. Официально это случилось сегодня и не без результата «Пари НН», который дома разгромил «Сочи» (4:0).

«Посмотрим на ситуацию без эмоций: очевидно, всё шло к вылету. На протяжении всего сезона руководство клуба принимало нелогичные решения, они и привели к вылету», - цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Химки» пробыли в РПЛ три сезона подряд после выхода в элиту по итогам сезона-2019/20. Лучшим результатом команды за этот период является восьмое место – его химчане заняли по итогам сезона-2020/21.

А о том, как «Сочи» был разгромлен в Нижнем Новгороде, читайте в нашей заметке.