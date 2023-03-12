Влут – о Ранджеловиче: «Думаю, что всё в порядке»

Полузащитник «Урала» Рай Влут высказался о своём одноклубнике Лазаре Ранджеловиче.

«Я ещё не успел с ним пообщаться, но думаю, что всё в порядке, небольшое повреждение», - приводит слова Влута «Матч ТВ».

Сербский игрок екатеринбургской команды Лазар Ранджелович был заменён на 46-й минуте встречи с «Торпедо» (1:0) из-за повреждения. Вместо него на поле вышел Александр Юшин.

В данный момент уральский коллектив занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев за 19 проведённых матчей набрать 25 очков.

Следующий матч «Урал» проведёт на выезде против «Спартака» в рамках Кубка России 14 марта в 20:00.