Тукманов: «Торпедо» уже очень глубоко внизу»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов ответил на вопрос, сможет ли столичный клуб сохранить свою прописку в РПЛ.

«Торпедо» уже очень глубоко внизу, большие упущения были допущены в первой части чемпионата. Мы видим, что все набирают очки. Большой отрыв от команд, которые могут чувствовать себя в безопасности», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Торпедо» сыграло вничью с «Краснодаром» (2:2). На данный момент подопечные Андрея Талалаева занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. В следующем туре «Торпедо» встретится с «Уралом».