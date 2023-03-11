Талалаев — о матче с «Уралом»: «Команда подала признаки жизни, постараемся сделать второй шаг»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о матче 19-го тура РПЛ против «Урала».

По словам специалиста, матч получится агрессивным с большим количеством борьбы в силу особенностей соперника и погодных условий. Талалаев также отметил, что «автозаводцы» учитывали стиль игры «Урала», поэтому матч состоится на «Арене Химки», где поле находится в более хорошем состоянии по сравнению с другими стадионами.

«Мы отложили то, что было в Краснодаре, и настраиваемся на игру с «Уралом». Нас все уже похоронили, но команда признаки жизни подала. Сейчас постараемся сделать второй шаг», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Матч «Торпедо» — «Химки» проходит в данную минуту. Сейчас идёт начало первого тайма, счёт пока не открыт — 0:0.