Филипенко: «Ни для кого не секрет, Ла Лига — лучший чемпионат в мире»

Защитник «Урала» Егор Филипенко, ранее выступавший за «Малагу», сравнил РПЛ с чемпионатом Испании.

«Нет смысла сравнивать РПЛ с испанским чемпионатом. Ни для кого не секрет, Ла Лига — лучший чемпионат в мире», — цитирует Филипенко Sport24.

Футболист подчеркнул, что РПЛ отличает более силовой футбол и большое количество борьбы. При этом Филипенко считает, что футбол в России всё равно продолжает оставаться на достаточно высоком уровне, несмотря на массовый отъезд легионеров.

Напомним, Филипенко защищает цвета «Урала» с сентября 2022 года. В текущем сезоне белорусский защитник провёл 11 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.