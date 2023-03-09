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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» Иванов: «О выкупе Помазуна мы пока что не думаем»

09 Марта 2023 • 14:22 Комментировать
Торпедо Москва
...
Урал
11.03 14:00

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном выкупе у ЦСКА вратаря Ильи Помазуна, который в настоящий момент выступает за екатеринбургскую команду на правах аренды.

«О выкупе Ильи мы пока что не думаем. После сезона будем решать этот вопрос», — приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, что ранее 26-летний голкипер был включён в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

В текущем сезоне Помазун провёл за «Урал» 23 матча, в которых пропустил 35 мячей и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности. В футболке «армейцев» вратарь успел провести лишь 10 встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Григорий Иванов Илья Помазун
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ТОРПЕДО МОСКВА УРАЛ
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