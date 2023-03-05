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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Колыванов оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ

05 Марта 2023 • 20:26 Комментировать
Торпедо Москва
...
Урал
11.03 14:00

Экс-тренер «Торпедо» Игорь Колыванов ответил на вопрос, сможет ли команда удержаться в Премьер-лиге.

Напомним, что в воскресенье «Торпедо» сыграло вничью в гостях у «Краснодара» со счётом 2:2. При этом «автозаводцы» остаются на последней позиции в таблице – у них всего лишь семь очков в активе.

«Чтобы остаться, нужно приложить сверхусилия. Команде будет очень непросто набирать очки. Это нереально сложно, хоть и возможно», - высказался Колыванов, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Следующий матч чемпионата России «Торпедо» проведёт 11 марта на своём поле. Команда будет принимать «Урал».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Колыванов
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ТОРПЕДО МОСКВА УРАЛ
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