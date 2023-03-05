​Колыванов оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ

Экс-тренер «Торпедо» Игорь Колыванов ответил на вопрос, сможет ли команда удержаться в Премьер-лиге.

Напомним, что в воскресенье «Торпедо» сыграло вничью в гостях у «Краснодара» со счётом 2:2. При этом «автозаводцы» остаются на последней позиции в таблице – у них всего лишь семь очков в активе.

«Чтобы остаться, нужно приложить сверхусилия. Команде будет очень непросто набирать очки. Это нереально сложно, хоть и возможно», - высказался Колыванов, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Следующий матч чемпионата России «Торпедо» проведёт 11 марта на своём поле. Команда будет принимать «Урал».