Влут – о матче с «Торпедо»: «Очень холодно»

Полузащитник «Урала» Рай Влут высказался о погоде во время гостевого матча с «Торпедо» (1:0).

«Очень тяжело, поле было очень жёстким и было сложно удержать мяч на таком поле. Очень холодно, но наш соперник находился в таких же условиях», - приводит слова Влута «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что одержать победу екатеринбургскому коллективу удалось за счёт проявленного уральского характера.

Данная победа обеспечила «Уралу» комфортное и единоличное пребывание на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Екатеринбуржцы имеют в своём активе 25 очков и разницу забитых и пропущенных голов -6.