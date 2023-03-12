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Влут – о матче с «Торпедо»: «Очень холодно»

12 Марта 2023 • 15:07 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Урал
окончен

Полузащитник «Урала» Рай Влут высказался о погоде во время гостевого матча с «Торпедо» (1:0).

«Очень тяжело, поле было очень жёстким и было сложно удержать мяч на таком поле. Очень холодно, но наш соперник находился в таких же условиях», - приводит слова Влута «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что одержать победу екатеринбургскому коллективу удалось за счёт проявленного уральского характера.

Данная победа обеспечила «Уралу» комфортное и единоличное пребывание на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Екатеринбуржцы имеют в своём активе 25 очков и разницу забитых и пропущенных голов -6.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Урал Рай Влут
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