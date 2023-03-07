В «Урале» рассказали о том, получил ли клуб компенсацию от «Левски» за отмену товарищеского матча

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, получил ли российский клуб компенсацию от болгарского «Левски» за отмену товарищеского матча, который должен был состояться в ОАЭ по ходу сборов.

«Нужно подавать определённые документы и заплатить больше денег, чем они нам компенсируют. Но мы будем требовать. Думаю, мы договоримся с «Левски», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что весной прошлого года российские команды были отстранены от участия во всех международных турнирах.

После 18 туров РПЛ «Урал» расположился на 10-м месте турнирной таблицы, набрав 22 очка. Свой следующий матч команда из Екатеринбурга проведёт 11 марта против «Торпедо». Начало — в 14:00 по московскому времени.