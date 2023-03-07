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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Урале» рассказали о том, получил ли клуб компенсацию от «Левски» за отмену товарищеского матча

07 Марта 2023 • 11:01 Комментировать
Торпедо Москва
...
Урал
11.03 14:00

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, получил ли российский клуб компенсацию от болгарского «Левски» за отмену товарищеского матча, который должен был состояться в ОАЭ по ходу сборов.

«Нужно подавать определённые документы и заплатить больше денег, чем они нам компенсируют. Но мы будем требовать. Думаю, мы договоримся с «Левски», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что весной прошлого года российские команды были отстранены от участия во всех международных турнирах.

После 18 туров РПЛ «Урал» расположился на 10-м месте турнирной таблицы, набрав 22 очка. Свой следующий матч команда из Екатеринбурга проведёт 11 марта против «Торпедо». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Левски Урал Григорий Иванов
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ТОРПЕДО МОСКВА УРАЛ
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В «Урале» рассказали о том, получил ли клуб компенсацию от «Левски» за отмену товарищеского матча
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