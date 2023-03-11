«Урал» открыл счёт в матче с «Торпедо» после ошибки голкипера

В первом субботнем матче 19-го тура Премьер-лиги встречаются «Торпедо» с «Уралом». В заснеженных Химках команды редко создают моменты, но в итоге счет открыт. На 65-й минуте отличился Рай Влут, забив мяч в сетку после подачи углового, а таких стандартов у гостей сегодня более чем достаточно. Также нельзя не отметить ошибку Александра Довбни на выходе, голкипер не смог далеко выбить мяч на перехвате.

Счет стал 1:0 в пользу команда Виктора Ганчаренко, который с 25 очками закрепляется на 10-м месте. Ее соперник - безнадежно последний.