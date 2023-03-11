«Торпедо» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 19-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Торпедо» и «Урал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Торпедо Москва - Урал
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Протокол игры
Довбня Александр•Шляков Евгений•Кожемякин Олег•Журавлёв Юрий•Караев Давид•Юзепчук Роман•Савич Игор•Нетфуллин Равиль•Кухарчук Илья•Стефанович Илья•Рейна Йорди
Помазун Илья•Кулаков Денис•Филипенко Егор•Иллой-Айет Эммерсон•Бевеев Мингиян•Мишкич Даниэль•Влут Рай•Ранджелович Лазар•Бикфалви Эрик•Егорычев Андрей•Каштанов Алексей
11 марта. Стадион "Арена Химки" (Химки).
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