Лебеденко: «Ничья с «Краснодаром» придаст нам уверенности»

Ветеран московского «Торпедо» Игорь Лебеденко оценил выездную ничью «автозаводцев» с «Краснодаром». Напомним, в воскресенье «Торпедо» и «Краснодар» поделили очки – 2:2. До этого московский клуб потерпел пять «сухих» поражений кряду в рамках РПЛ.

«После пяти поражений и нуля в графе забитых мячей эта ничья определенно нам придаст уверенности в будущих матчах. Ничего нам больше не остаётся, кроме как в каждой игре побеждать и надеяться, что наши конкуренты будут ошибаться. И только так мы сможем вылезти из тяжелой ситуации», - цитирует Лебеденко «Матч ТВ».

А ситуация у «Торпедо» и вправду тяжёлая – московский клуб с семью очками идёт на последнем месте турнирной таблицы РПЛ и отстаёт от зоны стыковых матчей на семь баллов.

В следующем туре чемпионата России «Торпедо» встретится с крепким «Уралом», которым руководит Виктор Ганчаренко. Уральцы, напомним, не проигрывают уже 14 официальных матчей подряд.