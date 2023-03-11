Тукманов: «Торпедо» уже не выбраться из подвала турнирной таблицы»

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал поражение «автозаводцев» в матче 19-го тура РПЛ от «Урала» (0:1).

«Игра была достаточно упорная, но ошибка защитников «Торпедо» привела к необязательному голу. В остальном было движение и желание, но, к сожалению, очков не набрали. Думаю, что «Торпедо» уже не выбраться из подвала таблицы», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».

После 19 туров «Торпедо» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав всего семь очков. В следующем матче подопечные Андрея Талалаева сыграют в гостях с «Пари НН» (19 марта).