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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Иванов: «Если руководителям нравится, так и будем играть – без зрителей»

11 Марта 2023 • 16:34 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Урал
окончен

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, как играть в футбол при низкой посещаемости. Как известно, субботний матч Премьер-лиги между «Торпедо» и «Уралом» посетили 207 человек.

«Они же как-то играли. Не ко мне же эти вопросы. Я уже раз 150 сказал - пускай руководители смотрят. Если им нравится, так будем играть – без людей, без зрителей», - сказал Иванов журналистам.

Стоит сказать, что после внедрения в России системы Fan ID посещаемость стадионов резко снизилась.

Напомним, что «Урал» обыграл «Торпедо» на выезде со счётом 1:0. Команда Виктора Ганчаренко довела серию без поражений на официальном уровне до 15 матчей.

На текущий момент «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
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