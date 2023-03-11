​Иванов: «Если руководителям нравится, так и будем играть – без зрителей»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, как играть в футбол при низкой посещаемости. Как известно, субботний матч Премьер-лиги между «Торпедо» и «Уралом» посетили 207 человек.

«Они же как-то играли. Не ко мне же эти вопросы. Я уже раз 150 сказал - пускай руководители смотрят. Если им нравится, так будем играть – без людей, без зрителей», - сказал Иванов журналистам.

Стоит сказать, что после внедрения в России системы Fan ID посещаемость стадионов резко снизилась.

Напомним, что «Урал» обыграл «Торпедо» на выезде со счётом 1:0. Команда Виктора Ганчаренко довела серию без поражений на официальном уровне до 15 матчей.

На текущий момент «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.