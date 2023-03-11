​«Урал» продлил серию без поражений до 15 игр

В субботу «Урал» порадовал своих болельщиков гостевой победой над «Торпедо» с минимальным счётом 1:0. Как следствие, серия «шмелей» без поражений во всех турнирах достигла 15 матчей. В рамках этой серии 11 матчей были выиграны, а ещё 4 матча завершились вничью.

В последний раз команда Виктора Ганчаренко проигрывала ещё 17 сентября. Тогда «Урал» уступил «Ахмату» на своём поле (1:2).

На текущий момент «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч команда Виктора Ганчаренко проведёт 14 марта – против «Спартака» на выезде в Кубке России.