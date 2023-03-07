​Матч «Торпедо» - «Урал» перенесён на другой стадион

Российская премьер-лига удовлетворила просьбу «Торпедо» о переносе матча с «Уралом» на другой стадион из-за плохого состояния газона в «Лужниках». Команды сыграют на «Арене Химки», о чём рассказывает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

«С «автозаводцами» играем не в «Лужниках», а в Химках», - говорится в сообщении пресс-службы «Урала».

Матч 19-го тура Премьер-лиги России между «Торпедо» и «Уралом» стартует 11 марта в 14:00 по московскому времени.

Добавим, что «Урал» на текущий момент располагается на 10-й позиции в таблице чемпионата России с 22 очками. «Торпедо», в свою очередь, замыкает таблицу с 7 баллами в кармане.