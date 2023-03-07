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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Матч «Торпедо» - «Урал» перенесён на другой стадион

07 Марта 2023 • 13:30 Комментировать
Торпедо Москва
...
Урал
11.03 14:00

Российская премьер-лига удовлетворила просьбу «Торпедо» о переносе матча с «Уралом» на другой стадион из-за плохого состояния газона в «Лужниках». Команды сыграют на «Арене Химки», о чём рассказывает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

«С «автозаводцами» играем не в «Лужниках», а в Химках», - говорится в сообщении пресс-службы «Урала».

Матч 19-го тура Премьер-лиги России между «Торпедо» и «Уралом» стартует 11 марта в 14:00 по московскому времени.

Добавим, что «Урал» на текущий момент располагается на 10-й позиции в таблице чемпионата России с 22 очками. «Торпедо», в свою очередь, замыкает таблицу с 7 баллами в кармане.

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Торпедо Москва Лужники Урал Арена Химки
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ТОРПЕДО МОСКВА УРАЛ
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