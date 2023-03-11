Президент «Торпедо» считает, что у команды есть шансы остаться в РПЛ

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин ответил на вопрос, смогут ли «автозаводцы» сохранить свою прописку в Российской премьер-лиге.

«Каковы шансы у «Торпедо» остаться в РПЛ? Я считаю, что они есть. Я исхожу из турнирной таблицы чемпионата», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

В матче 19-го тура РПЛ «Торпедо» проиграло «Уралу» со счетом 0:1. В следующей встрече команда Андрея Талалаева встретится в гостях с «Пари НН» (19 марта).

На данный момент столичный клуб занимает последнее место в чемпионате России, набрав семь очков. От зоны стыковых матчей «Торпедо» отделяет семь баллов.