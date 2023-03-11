Тукманов прокомментировал поражение «Торпедо» в игре с «Уралом»

Бывший президент столичного «Торпедо» Александр Тукманов высказался о поражении «автозаводцев» во встрече с «Уралом».

«Ошибка вратаря Довбни привела к тому, что «Торпедо» потерпело поражение. Команда играла с желанием, упрекнуть автозаводцев по большому счёту не в чем. Результат, к сожалению, получился отрицательным», — заявил экс-руководитель московской команды в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, трудно оценить выступление новичков «Торпедо», на что потребуется ещё несколько встреч.

Напомним, что «автозаводцы» уступили в матче 19-го тура Премьер-лиги с минимальным счётом, оставшись на последней строчке в таблице чемпионата.