Быстров поздравил «Торпедо» с вылетом в Первую лигу

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался после поражения «Торпедо» от «Урала» (0:1) в рамках 19-го тура чемпионата России.

«Поздравляю команду «Торпедо» с вылетом в ФНЛ! Шансов на какой-то другой исход, естественно, нет. И не могло быть. Если бы они хотели задержаться, можно было укомплектоваться как-то помощнее. Но, увы», — написал Быстров в своем телеграм-канале.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе семь набранных очков после 19 туров. Отставание «автозаводцев» от зоны стыковых матчей составляет семь баллов.