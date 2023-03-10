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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоус: «Мало кто сомневается, что «Торпедо» вылетит из РПЛ»

10 Марта 2023 • 10:21 Комментировать
Торпедо Москва
...
Урал
11.03 14:00

Экс-руководитель футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус поделился мнением о результатах «Торпедо» в нынешнем сезоне. Напомним, после 18 туров РПЛ «автозаводцы» занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков. В начале марта московский клуб покинул Илья Геркус, занимавший должность президента.

Белоус считает, что «Торпедо» не сможет сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола по итогам нынешнего сезона.

«Почему уволили Геркуса? Я в тумане. Когда трансферные вопросы решаются голосованием, добра не жди.

Мало кто сомневается, что «Торпедо» вылетит из РПЛ. Для сохранения прописки в элитном дивизионе требуется чудо», — приводит слова Белоуса «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Торпедо» проведёт завтра, 11 марта, против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Юрий Белоус Илья Геркус
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ТОРПЕДО МОСКВА УРАЛ
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