Белоус: «Мало кто сомневается, что «Торпедо» вылетит из РПЛ»

Экс-руководитель футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус поделился мнением о результатах «Торпедо» в нынешнем сезоне. Напомним, после 18 туров РПЛ «автозаводцы» занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков. В начале марта московский клуб покинул Илья Геркус, занимавший должность президента.

Белоус считает, что «Торпедо» не сможет сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола по итогам нынешнего сезона.

«Почему уволили Геркуса? Я в тумане. Когда трансферные вопросы решаются голосованием, добра не жди.

Мало кто сомневается, что «Торпедо» вылетит из РПЛ. Для сохранения прописки в элитном дивизионе требуется чудо», — приводит слова Белоуса «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Торпедо» проведёт завтра, 11 марта, против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.