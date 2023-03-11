Талалаев: «Нас уже все похоронили, в Краснодаре признаки жизни команда подала»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- В прошлом матче первые забитые голы при вас, первое набранное очко. В связи с этим, хорошее настроение перед «Уралом»? Или есть небольшое разочарование, что все-таки не удалось победить?

- Нет, та игра прошла. Другой вопрос: какой ценой достигли этого очка, этих голов? Все-таки три потери - для нас это очень существенно, особенно если это касается таких игроков калибра Кутепова, лисквалифицированного Рогановича или Енина, который в середине давал нам очень много. Поэтому мы уже отложили в памяти то, что было в Краснодаре. Сейчас настраиваемся на игру с «Уралом». Это легко сделать, потому что нас уже все похоронили. В Краснодаре признаки жизни команда подала. Сейчас очень важно сделать второй шаг.

- Какое состояние у получивших повреждение, когда стоит ожидать их возвращения?

- Это вопрос скорее к медицинскому штабу, мы прорабатываем эти вопросы. Не думаю, что в публичную плоскость стоит их выносить.

- Приехали из «Лужников» на «Арену Химки». Для вашей команды в футбольном плане это что-то значит?

- Мы знаем, как играет «Урал», насколько это быстрая команда, насколько много верховых единоборств. Матчи с «Ростовом» и «Спартаком» это подтвердили, поэтому мы, конечно, искали лучшее поле. К сожалению, погода устраивает то, что не могу сказать, что мы какие-то плюсы из этого извлекли. Хотя спасибо, что руководство и руководство «Химок» пошли навстречу и пустили нас сюда.

- По ходу игры с «Краснодаром» у вас менялась схема, вы переходили на игру в пять защитников, чего ждать сегодня в построениях «Торпедо»?

- Ждать агрессивного футбола, ждать большого количества борьбы в силу особенностей соперника и климатических условий. А схема? Мы для этого и работаем, чтобы футболисты умели играть в различные схемы. Будет необходимость - будем менять. Нет? Может быть, мы спокойненько будем двигаться вперед с той схемой, которую избрали, и это принесет нам результат.