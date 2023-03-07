Лебеденко – о своём рекорде: «Не о таком я мечтал в юности»

39-летний ветеран московского «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился мыслями о своём рекорде. Напомним, нападающий 5 марта поразил ворота «Краснодара» в рамках РПЛ и стал самым возрастным игроком, который когда-либо забивал в чемпионате России. В тот день Лебеденко было 39 лет и 282 дня.

«О том, что я мог установить рекорд, я узнал совсем недавно, в 2022 году. Да — рекорд, да — приятно, но это не те рекорды, о которых я мечтал в юности. Но все равно это приятно», - рассказал форвард «Матч ТВ».

Отметим, что предыдущим самым возрастным автором гола в чемпионате России был Сергей Наталушко, забивший гол в 39 лет и 247 дней. Рекорд был установлен в 2000 году и продержался 23 года.