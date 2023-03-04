«Урал» не проиграл в 14-м официальном матче подряд

Многим казалось, что сегодня мотивированный на борьбу за чемпионство «Спартак» уж точно не упустит шанс одержать домашнюю победу и приблизиться к «Зениту» на три очка хотя бы на пару часов. Но не судьба – «красно-белые» сыграли с гостями из Екатеринбурга в результативную ничью – 2:2. Притом, дважды хозяевам поля приходилось спасать игру и отыгрываться. Возможно, на итоговый результат повлияло решение главного арбитра встречи в спорном моменте в концовке, но после драки, как говорится, кулаками не машут.

Благодаря выездной ничьей «Урал» Виктора Ганчаренко продлил свою беспроигрышную серию до 14 официальных матчей подряд. Учитываются поединки РПЛ и Кубка России.

В последний раз «шмели» проигрывали 17 сентября 2022 года – это случилось в домашнем матче против «Ахмата» в рамках РПЛ.

После ничьей «Спартак» остаётся на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 37 набранными очками, «Урал» - на 10-м месте, 22 очка.

В следующем туре уральцы вполне могут продлить серию до 15 матчей, так как на выезде встречаются с аутсайдером РПЛ - московским «Торпедо».