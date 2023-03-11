Влут: «Во втором тайме было труднее, но, в конце концов, мы забили гол и победили»

Лучший футболист матча «Торпедо» - «Урал» (0:1) Рай Влут поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Расскажите про этот матч, насколько тяжело в такую погоду вам игралось?

- Действительно, погодные условия были далеки от благоприятных, но перед матчем мы уже знали, что придется играть в таких условиях. Первый тайм провели хорошо, второй тайм - было труднее, но, в конце концов, мы забили гол и победили.

- Почему во второй тайме инициатива была уже не у вас?

- В первом тайме нам легче удавалось удерживать владение. Во втором тайме нам было труднее. Поэтому соперник получал больше возможностей для атак.