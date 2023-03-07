Гришин: «Помазун заслужил попасть в сборную»

Экс-тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин отреагировал на приглашение своего бывшего подопечного Ильи Помазуна в сборную России.

Напомним, что в настоящий момент 26-летний голкипер выступает за «Урал» на правах аренды. По мнению Гришина, своей игрой Помазун заслужил попасть в сборную России.

«Он уже три сезона стабильно играет в основном составе «Урала». Команда всегда в нижней части таблицы, поэтому у Помазуна всегда много работы», — цитирует Гришина Sport24.

В нынешнем сезоне вратарь провёл в составе команды из Екатеринбурга 23 матча, пропустил 35 голов и в четырёх встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.